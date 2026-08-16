Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada tribünlerde tepki çeken bir olay yaşandı. Gençlerbirliği tribününde bulunan Fenerbahçeli minik taraftarın formasının zorla çıkarılmak istendi.

Minik taraftarın forması nedeniyle çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay futbolseverlerin tepkisini çekti.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası maçın ardından "Polisimize çok teşekkür ederim; bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan yüzünden polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" açıklamasını yaptı.

TÜM RENKLER BİRLEŞTİ

Küçük bir çocuğun tribünden gönderilmek istenmesi tüm taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylı taraftarlar da Fenerbahçelilere destek mesajları paylaştı.

Fenerbahçe taraftarı olan hukukçular, görüntülerde yer alan Gençlerbirliği taraftarı hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alınması için ilgili kolluk birimlerine talimat verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

“15/08/2026 tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasınının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir.”

Peki, kimdi bu hakkında suç duyurusunda bulunulan isim?

YENİÇAĞ tepki çeken o taraftarı araştırdı.

Fenerbahçeli hukukçuların suç duyurusu dilekçelerinde yer alan isim, Şenel Akdemir.

Kendisini “Tuz adam” olarak tanıtan Şenel Akdemir “Akademi Hiç Düşünce” adıyla bir kuruluşta “hocalık yaptığını” söylüyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yani Mülkiye mezunu olan Şenel Akdemir, kamu görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak kabul edilmediği için yaşadığı kalp rahatsızlığında sonra “tuzu” keşfettiğini belirtip bu işe girdiğini anlatıyor.

Şenel Akdemir bir Youtube yayınında kendisini “Vazifeliyiz, hakikat yolcusu olmaya niyet ettik. Hem Kuran’ı tefekkür ederek hem de tasavvuf erbaplarının kılavuzluğunda, çokça da biraz kuantumun ışığında anlatmaya çalışıyor. Anlatırken de tuz bana eşlik ediyor” sözleriyle anlatıyor.

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI KAPATTI

Şenel Akdemir tuzla tedavinin yanı sıra kuantum ve çakraları anlattığı 175 bin kişilik Instagram hesabını tepkilerin ardından kapattı.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise “Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır” denildi.

İşte o açıklama: