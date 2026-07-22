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Kaynak: DHA

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Hüseyin Çöl Caddesi’de meydana gelen olayda, M.Ö. isimli şahsın kullandığı otomobil, otogardan Korkuteli istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Hapa Oğuz'a çarptı.

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Kaza sonucunda, metrelerce savrularak asfalt zemine düşen Hapa Oğuz, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hapa Oğuz, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA!

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Beraberindeki kişiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz’a otomobilin çarpması ve ardından metrelerce savrulması görüntüde yer aldı.