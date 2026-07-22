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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Sakarya-Bilecik D-650 Karayolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bilecik yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, D-650 Karayolu'nun 20'nci kilometresinde Bilecik istikametinde seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada tırlardan birinin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametindeki çift şerit geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Yolda oluşan araç yoğunluğu, ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde yönetilirken, kazaya karışan tırların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.