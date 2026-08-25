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Kaynak: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 431'e, yaralananların sayısı ise 174 bin 437'ye yükseldi.

ATEŞKESE RAĞMEN SON 24 SAATTE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Son saldırıların ardından 1 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı, daha önce yaralanan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

ATEŞKES SONRASI DA CAN KAYIPLARI DEVAM ETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1296 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 296 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana enkaz altından 814 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 431'e, yaralı sayısının ise 174 bin 437'ye ulaştığı kaydedildi.