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Kaynak: İHA

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Talat Göğüş Caddesi üzerinde bulunan binanın dış cephe mantolama işinde çalışan 30 yaşındaki İnanç Armağan, çalışma sırasında dengesini kaybederek iskeleden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Armağan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın yaşanışına ilişkin inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.