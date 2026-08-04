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Kaynak: Haber Merkezi

Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme sonrasında kamuoyundan çok fazla soru geldiğini belirten Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Şimşek ile gerçekleştirdiği uzun sohbetten çıkardığı izlenimi aktaran Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek’le yaptığımız görüşmeye ilişkin fazlaca soru geldi. Mesela, yakında seçim ihtimalini gösteren bir hazırlık var mı? Veya topluma nefes aldıracak düzenlemeler nedir? Bir dizi soru. Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor."

"MAAŞI KATLAMAKTAN ÖTE ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMA ÇALIŞMASI VAR"

Dar ve sabit gelirlilerin rahat nefes alması için izlenecek ekonomi politikasına değinen Şamil Tayyar, sadece maaş artışının yeterli olmayacağını, asıl hedefin hayat pahalılığını düşürmek olduğunu ifade etti:

"Peki, dar ve sabit gelirli rahat nefes almak için 2028’i mi bekleyecek? Sanıyorum, bu noktada farklı bir anlayış söz konusu. İlk aşamada; ücreti, maaşı katlamaktan, seyyanen artış yapmaktan öte alım gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar var."

Tayyar, hayatı pahalı kılan faktörlere ilişkin, "Bunları ucuzlatmadan gelirdeki görece artışın derde deva olmayacağı düşünülüyor. Onun için 750 bin sosyal konut projesi önemli. Gıda tedarik zincirine el atılıyor. Ulaşıma maliyet enflasyonundan fazla zam yapılmasını önlemek için 'değerleme oranı' belirlenmesi söz konusu. Bu oranın üzerinde zam yapılamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

DAR GELİRLİ İÇİN GETAD MÜJDESİ: YENİ YILDA BAŞLAYABİLİR

İstihdam ve finansmana erişimi kolaylaştıracak yeni destek paketlerinin yolda olduğunu müjdeleyen Şamil Tayyar, Gelir Tamamlayıcı Destek Programı (GETAD) detaylarını şu sözlerle açıkladı:

"İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırması için destek arttırılarak sürdürülecek. Yeni paketler yolda. Gelir tamamlayıcı destek programı (GETAD) son aşamada. Toplumun en dezavantajlı kesimine ilave 'aylık' ödenmesi uygulaması, yeni yılda başlayabilir. Bu uygulamadaki ölçek, bayram ikramiyesi gibi bir çok uygulamada devreye sokularak, sadece düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önü açılabilir."

"İKTİDAR SAĞLAM BİR HAZIRLIK İÇİNDE, TÜM EZBERLER BOZULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifinde yeni sürprizlerin olabileceğini ve iktidarın hazırlıklarını tamamladığını belirten Şamil Tayyar, paylaşımını şu dikkat çeken cümlelerle tamamladı:

"Başka sürpriz? Onlar Cumhurbaşkanımızın inisiyatifinde. Yeni dönem her türlü sürprize açık. Son cümlem: Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde. Tüm ezberler bozulacak gibi."