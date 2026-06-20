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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yağma ve kasten yaralama suçları başta olmak üzere toplam 28 ayrı suç kaydı bulunan E.B.'nin izine ulaşıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.