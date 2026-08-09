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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 6 Şubat depremlerinin izlerinin silinmediği bölgede yeniden endişe yarattı. Depremin ardından açıklamada bulunan jeoloji dünyasının iki önemli ismi Prof. Dr. Osman Bektaş ile Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki risk ve stres durumu konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Hatay-Gaziantep hattındaki hareketliliğe dikkat çekerek, "6 Şubat hâlâ konuşuyor. Deprem tehlikesi bitmedi" diyerek uyardı.

'6 ŞUBAT HÂLÂ GÜNDEMDE!'

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki stres aktarımını da işaret eden Bektaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"6 Şubat hâlâ konuşuyor! 2023’te Amik Ovası’nın batısını kıran DAF’ın ardından, doğudaki ÖDF’de depremsellik sürüyor:

13 Haziran M4,5… 9 Ağustos M4,5 Nurdağı…?

6 Şubat’ın Hatay–Gaziantep üzerindeki etkisinin henüz bitmediğine dair önemli bir veri. Ovanın doğusuna dikkat!

Son 3 yıllık sismisite bu ihtimali göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. Hatay–Gaziantep’te deprem tehlikesi bitmedi.

Asıl soru şu: 6 Şubat’ın gecikmiş stresi ÖDF’yi yeni bir kırılmaya mı zorluyor?

6 Şubat bitmedi! 6 Şubat 2023’te DAF’ın kırılmasıyla süreç sona ermedi. Kırılmanın ardından derinlerde oluşan viskoelastik stres, Amik Ovası’nın batısından doğusuna doğru aktarılıyor ve ÖDF üzerindeki gerilmeyi artırıyor olabilir."

NACİ GÖRÜR: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ

Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Daha önce deprem üretmiş bölge. Amanos Fayı. Burada daha büyük deprem beklemiyoruz" dedi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hamidiye-Nurdağ, Gaziantep’te 8 saat önce 4,6 deprem oldu. Sığ bir deprem. Daha önce deprem üretmiş bölge. Amanos Fayı. Burada daha büyük deprem beklemiyoruz. Geçmiş olsun."