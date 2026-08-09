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Kaynak: AA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Gaziantep'in yanı sıra Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da hissedilen depremin ardından AFAD, olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

GAZİANTEP VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Vali Çeber yaptığı paylaşımda, meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin saha taraması gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun, şu ana kadar önemli herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Ekiplerimiz saha taramalarına devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."dedi.