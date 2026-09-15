Trendyol Süper Lig’in 6. haftasındaki Kocaelispor dış saha müsabakasına 19 Eylül Cumartesi günü çıkacak Gaziantep FK, karşılaşmanın provasına start verdi.

Kırmızı-siyahlı temsilcinin resmî bildirimine göre, teknik adam Orhan Ak idaresinde icra edilen saha çalışması 75 dakika boyunca devam etti.

Gaziantep FK'da Kocaelispor mesaisi başladı - Resim : 1

Dünkü Fenerbahçe mücadelesinde görev alan oyuncular, kendileri için hazırlanan takvim doğrultusunda rejenerasyon antrenmanı icra etti.

Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Yetersiz altın jenerasyonu mahvettiTümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Yetersiz altın jenerasyonu mahvettiSpor

Gruptaki diğer isimler ise açma-germe ve 5'e 2 top kapma hareketleriyle başlayan idmanı, sınırlı alandaki taktik çift kale maçla noktaladı.

Gaziantep ekibi, yarın icra edeceği antrenman programıyla viraj öncesi provalarına ara vermeden devam edecek.