Trendyol Süper Lig’in 6. haftasındaki Kocaelispor dış saha müsabakasına 19 Eylül Cumartesi günü çıkacak Gaziantep FK, karşılaşmanın provasına start verdi.
Kırmızı-siyahlı temsilcinin resmî bildirimine göre, teknik adam Orhan Ak idaresinde icra edilen saha çalışması 75 dakika boyunca devam etti.
Dünkü Fenerbahçe mücadelesinde görev alan oyuncular, kendileri için hazırlanan takvim doğrultusunda rejenerasyon antrenmanı icra etti.
Gruptaki diğer isimler ise açma-germe ve 5'e 2 top kapma hareketleriyle başlayan idmanı, sınırlı alandaki taktik çift kale maçla noktaladı.
Gaziantep ekibi, yarın icra edeceği antrenman programıyla viraj öncesi provalarına ara vermeden devam edecek.