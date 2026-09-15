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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de, sergilenen futbol ve kadro tercihleri tartışılmaya devam ediyor. Mücadelenin ardından Tivibuspor ekranlarında maçı yorumlayan eski milli futbolcu Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Romelu Lukaku hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BELÇİKA'YI TALAN ETTİ"

Sarı-lacivertlilerin deneyimli golcüsünün performansını sert sözlerle eleştiren Tümer Metin, oyuncunun fiziksel durumuna ve kariyer geçmişine dikkat çekti.

Lukaku’nun yetersiz olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, "Lukaku yetersiz. Kilosunu da konuşursun... Bana kalırsa kariyerini de konuşun. Belçika Milli Takımı'nı talan etti bu adam. Altın jenerasyon denen takım, Lukaku yüzünden bir şey olamadı" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP SAVUNMASI TOPU HER POZİSYONDA ALDI"

Belçikalı yıldızın en büyük gücünün fizik gücü olduğunu ancak sahada bu varlığı gösteremediğini belirten Metin, "Maçta hiç hali yoktu. Gaziantep savunmacısı Abena her pozisyonda ondan topu rahatlıkla aldı. Kariyerine baktığınızda sadece Napoli'de parladığı bir dönem var, bana kalırsa gerisi hep böyleydi. Bizim ligimizin oyuncusu, bizim ligin santrforu değil" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

TEKNİK HEYETE MURİQİ TEPKİSİ

Teknik heyetin ilk 11 tercihini de sorgulayan Tümer Metin, Vedat Muriqi yerine Lukaku’ya görev verilmesini anlamlandıramadığını belirterek, "Bugün sahaya niye Lukaku ile başlıyorsun? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Yok!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.