Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Gaziantep FK, hazırlıklarını Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Myenty Abena, golsüz tamamlanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki performanslarından memnun olduklarını ancak artık Kocaelispor maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

'KOCAELİSPOR MAÇI BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ'

Myenty Abena'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kocaelispor iyi bir takım, iyi bir ambiyansları var, iyi bir taraftarları da var. Geçen sene zaten orada oynamıştık, maçı da kaybetmiştik. Bizim de geliştirmemiz gereken taraflarımız var. Maça fazla zamanımız yok ama odaklanmamız lazım kısa zaman içerisinde.

Zaten takımımızın da buna adapte olabileceğini düşünüyorum. Bunu başaracak güce de de sahibiz. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaelispor maçı bizim için daha önemli gerçekten.

Aramızda sadece 1 puan fark var. O yüzden bu maçı daha önemli hale getiriyor 1 puan farkının olması. Rakibimiz atletik bir takım, iyi bir takım ama biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız."

LUKAKU SORUSUNA YANIT

Fenerbahçe karşılaşmasında Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi karşısında sergilediği performansla ilgili de konuşan Abena'nın açıklamaları şu şekilde:

"Gösterdiğim performans uzun süredir olan bir performans. Ama büyük takımlara ve büyük oyunculara karşı oynadığınız zaman biraz daha dikkat çekiyorsunuz, gözler biraz daha fazla üzerinizde oluyor. O yüzden performansım ile ilgili çok mutluyum.

Lukaku'ya karşı daha önce de oynamıştım. Onunla tekrardan karşılaşmak benim için güzeldi. Takım olarak bu momentumu ve ortamı korumamız lazım. Bizim için bu sadece bir başlangıç. Çünkü lig çok uzun bir maraton."