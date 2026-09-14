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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

İsmail Kartal, mücadelede Vedat Muriqi yerine Romelu Lukaku'ya ilk 11'de görev verdi. Belçikalı yıldız böylece Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir karşılaşmaya başlangıç kadrosunda çıktı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde Gaziantep FK daha fazla tehdit üretirken, Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda rakip kalede etkili olmaya başladı. İki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

FENERBAHÇE İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda galibiyet golü için baskısını artırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun 53. dakikadaki vuruşu direkten dönerken, maçın son bölümünde bu kez Mason Greenwood aynı şanssızlığı yaşadı.

Greenwood'un 88. dakikada kullandığı frikikte top direğe çarparak oyun alanına döndü. Kalan dakikalarda da skor değişmedi ve mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku.

MAÇ SONUCU: GAZİANTEP FK 0-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.

MAXIM'İN ŞUTU FENERBAHÇE SAVUNMASINA TAKILDI

14' Gaziantep FK tehlikeli geldi. Maxim'in ceza sahası dışından çektiği şutta top Fenerbahçe savunmasından sekerek Ederson'da kaldı.

SORESCU GOLE YAKLAŞTI

16' Gaziantep FK bu kez Sorescu ile uzaktan şansını denedi. Rumen oyuncunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TAÇ ORGANİZASYONUYLA POZİSYON YARATTI

17' Archie Brown'un uzun taç atışında ceza sahasına doğru gelen topa Skriniar kafayı vurdu. Kaleci Tobiasz üzerine gelen şutta hata yapmadı.

ARCHIE BROWN'DAN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

23' Gaziantep FK maçın şu ana kadarki en net pozisyonunu yakaladı. Sol kanattan yapılan ortada arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Sorescu'ya Archie Brown son anda kayarak yaptığı müdahaleyle şut şansı tanımadı.

SORESCU YİNE UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

28' Sorescu yine uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

34' Archie Brown'un sol kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde topa dokundu. Ancak top direğin yanından farklı şekilde dışarı çıktı.

GUENDOUZI İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇIRDI

38' Defansın arkasına atılan derin topta kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu daha müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pası aktardı. Guendouzi çok net pozisyonda çerçeveyi tutturamadı.

SORESCU'DAN BİR GOL TEHDİDİ DAHA

42' Gaziantep FK bir kez daha Sorescu ile pozisyona girdi. Archie Brown'un arkasına sarkan Sorescu çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluştu. Şutunda isabeti bulamadı.

GAZİANTEP FK KONERNDEN GOLE YAKLAŞTI

44' Maxim'in kornerden ortasında Arda Kızıldağ ceza sahası içinde harika yükselerek kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: GAZİANTEP FK 0-0 FENERBAHÇE

KEREM AKTÜRKOĞLU DİREĞE TAKILDI

53' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İlk yarıda olduğu gibi yine Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu'nun başrol oynadığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Guendouzi'ye Abena yaptığı kritik müdahaleyle şut şansı vermedi. Ardından geri doğru açılan topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı.

GREENWOOD TEHLİKELİ POZİSYONDA İSABETİ BULAMADI

56' Ceza sahası içinde topla buluşan Mason Greenwood dar açıdan çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin yanından dışarı çıktı.

İRFAN CAN'IN ŞUTUNDA TOBIASZ TOPU KONTROL ETTİ

72' Oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından çektiği şutla şansını denedi. Top kaleci Tobiasz'ın kucağında kaldı.

BU KEZ DE GREENWOOD DİREĞİ GEÇEMEDİ

88' Mason Greenwood'un frikikten harika şutunda top ikinci kez direğe takıldı.