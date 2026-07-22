Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla devam ederken, beşinci önlüğün sahibi de belli oldu. Böylece ana kadroda yer alacak bir isim daha netleşti.

Kaynak: Diğer
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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğini yaptığı yarışmanın 21 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümünde, önlüğü kazanarak ana kadroya giren 5. yarışmacı netleşti.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

İKİ ETAPLI ZORLU MÜCADELE

Ana kadroya seçilebilmek için ilk grupta yer alan yarışmacılar ikili turda kıyasıya yarıştı. Gecenin ilk etabında yarışmacılara ana ürün olarak kimyon tozu ve kimyon çekirdeği verildi.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

. Şeflerin tanıdığı 45 dakikalık sürede en başarılı tabağı çıkaran Hatice, Enes, Hami Efe, Fatma, Emre ve Fazlı ikinci tura yükselmeyi başardı.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

Final etabında ise yarışmacılardan Türk mutfağının klasik tatlılarından kazandibi hazırlamaları istendi.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

Verilen süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme neticesinde son ikiye Emre ve Enes kaldı.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

5. ÖNLÜK ENES’İN OLDU

Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak en başarılı kazandibini sunan Enes, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 5. isim oldu.

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

ANA KADROYA GİREN İLK 5 YARIŞMACI

MasterChef Türkiye 2026’da şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran isimler sırasıyla şu şekilde oluştu:

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

Batuhan

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

Nilay

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

Hasan Alp

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 12

Şiringül

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MasterChef'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? - Resim: 13

Enes

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