Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'nın Sincan ilçesinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopter düştü. Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edilmişti.

KAZADA 1 PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Ankara Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada helikopterde bulunan 2 personelin yaralandığını ifade etmişti.

Ancak üzücü haber geldi. Pilot emekli albay Yasaözden Bakkal şehit oldu.

GÜRLEK: BAŞSAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

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