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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çağatay hakkında iki ayrı suçlama yöneltilirken, 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İKİ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Savcılık, Ali Çağatay'ın "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" ve "Emniyet Teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, iki ayrı suçlama kapsamında gazeteci hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasının ardından Ali Çağatay, sosyal medya hesabından İBB davasındaki bir ifadeye atıfta bulunarak şu paylaşımı yaptı:

"500 kilo altının kokusunu alan bir grup polis, dışarıdan bir çeteye operasyonu taşere ediyor; 'namuslu polisler' ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal'ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar."

Söz konusu paylaşımın ardından Çağatay, "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak" ve "Emniyet Teşkilatını aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameyi yaklaşık 1,5 ay içinde tamamlayarak Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Savcılık, Çağatay hakkında iki ayrı suçlamadan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.