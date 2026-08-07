Yeniçağ Gazetesi
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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hobi amaçlı 3 kök Tevruz kabağı eken çiftçi Mehmet İslah, bahçesinden 1 tonun üzerinde dev kabak elde etti. Tanesi 40 kiloyu bulan kabaklar yüzleri güldürdü.

Kaynak: İHA
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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 1

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak Köyü'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet İslah, evinin bahçesine hobi amaçlı diktiği Tevruz kabaklarıyla inanılmaz bir verim elde etti.

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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 2

Bahçeye sadece 3 kök olarak ekilen kabak sarmaşıkları kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. İslah, bahçesine sığmayan sarmaşıkları zaman zaman kırpmak zorunda kaldı.

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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 3

Akşamüzeri gerçekleştirilen hasatta toplanan dev kabakların her birinin ağırlığı 35 ila 40 kilogram arasında ölçüldü.

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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 4

Geçen yıl da aynı kabağı yetiştirmeyi deneyen ancak bu yıl rekor verim alan Mehmet İslah, sadece 3 kökten 1 tona yakın ürün elde etmenin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşadı.

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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 5

Yörede "Tevruz kabağı", "Kıbrıs kabağı" ve "bal kabağı" olarak adlandırılan bu özel tür, hem lezzetli ev yemeklerinde hem de tatlı yapımında sıkça tercih ediliyor.

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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 6

Ürünleri tamamen hobi amacıyla yetiştirdiğini söyleyen çiftçi, bu kadar yüksek verim beklemediğini ve sonuçtan oldukça memnun kaldığını belirtti.

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Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 7

Piyasasını henüz tam olarak bilmediğini ifade eden İslah, dev kabakları talep olması halinde tatlıcı işletmelere satabileceğini, kalanını ise eşe dosta ikram edeceğini söyledi.

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