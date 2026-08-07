Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak Köyü'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet İslah, evinin bahçesine hobi amaçlı diktiği Tevruz kabaklarıyla inanılmaz bir verim elde etti.
Hobi amaçlı 3 kök ekti, 1 tonluk hasat elde etti: Kimse bunu beklemiyordu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hobi amaçlı 3 kök Tevruz kabağı eken çiftçi Mehmet İslah, bahçesinden 1 tonun üzerinde dev kabak elde etti. Tanesi 40 kiloyu bulan kabaklar yüzleri güldürdü.Kaynak: İHA
Bahçeye sadece 3 kök olarak ekilen kabak sarmaşıkları kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. İslah, bahçesine sığmayan sarmaşıkları zaman zaman kırpmak zorunda kaldı.
Akşamüzeri gerçekleştirilen hasatta toplanan dev kabakların her birinin ağırlığı 35 ila 40 kilogram arasında ölçüldü.
Geçen yıl da aynı kabağı yetiştirmeyi deneyen ancak bu yıl rekor verim alan Mehmet İslah, sadece 3 kökten 1 tona yakın ürün elde etmenin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşadı.
Yörede "Tevruz kabağı", "Kıbrıs kabağı" ve "bal kabağı" olarak adlandırılan bu özel tür, hem lezzetli ev yemeklerinde hem de tatlı yapımında sıkça tercih ediliyor.
Ürünleri tamamen hobi amacıyla yetiştirdiğini söyleyen çiftçi, bu kadar yüksek verim beklemediğini ve sonuçtan oldukça memnun kaldığını belirtti.
Piyasasını henüz tam olarak bilmediğini ifade eden İslah, dev kabakları talep olması halinde tatlıcı işletmelere satabileceğini, kalanını ise eşe dosta ikram edeceğini söyledi.