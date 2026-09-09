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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesinde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso açıklamalarda bulundu.

Gian Piero Gasperini'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesini oynayacağız. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ama kendimize güvenmeliyiz ve rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz.

'FENERBAHÇE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR'

Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş ile oynadığı maçı değil, diğer maçlarını dahi izledim. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Zaman içinde güçleneceklerine eminim. Değerli ve iyi bir kadroları var."

HERMOSO: 'HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPMALIYIZ'

Mario Hermoso'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız çünkü biz kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli bir maç.

Fenerbahçe'yi yenmek için ligde oynadığımız maçlardaki seviyemizi yükseltmek zorundayız. Her şeyi çok iyi yapmalıyız.

Yarınki çok büyük bir maç. Dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor."