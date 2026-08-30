Kastamonu'ya bağlı İhsangazi ilçesindeki Araç-İhsangazi karayolu Kuşçular Mahallesi Kırcan bölgesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı. S.S. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sebebiyle köprüden aşağı kayarak çaya düştü.
Yaşanan kazada araç sürücüsü ile içerisinde yer alan 3 yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesiyle bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çay içerisinde mahsur kalan yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Emniyet güçleri kazaya ilişkin adli inceleme başlattı.