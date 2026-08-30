Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından galibiyet coşkusu yaşandı.

Osimhen varsa sorun yok: Galatasaray Göztepe'yi geriden gelerek yendiOsimhen varsa sorun yok: Galatasaray Göztepe'yi geriden gelerek yendiSpor

Sarı-kırmızılı futbolcular son düdüğün ardından tribünlere giderek üç puanı taraftarlarla birlikte kutladı.

LEAO VE BATRAKOV TARAFTARIN İSTEĞİNİ KIRMADI

Kutlamalarda gözler Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'a çevrildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine iki futbolcu tribünlerin karşısına geçerek 3'lü çektirdi. Leao ve Batrakov'un ardından takımın diğer oyuncuları da kutlamalara katıldı.

Galatasaraylı futbolcular, Göztepe galibiyetinin sevincini bir süre taraftarlarla birlikte yaşadı.