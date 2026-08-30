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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından galibiyet coşkusu yaşandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular son düdüğün ardından tribünlere giderek üç puanı taraftarlarla birlikte kutladı.

🦁 Galatasaray’da galibiyet üçlüsü, Rafael Leao ve Aleksey Batrakov’dan!#beINSPORTS pic.twitter.com/2iq5XeKR6c — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 29, 2026

LEAO VE BATRAKOV TARAFTARIN İSTEĞİNİ KIRMADI

Kutlamalarda gözler Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'a çevrildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine iki futbolcu tribünlerin karşısına geçerek 3'lü çektirdi. Leao ve Batrakov'un ardından takımın diğer oyuncuları da kutlamalara katıldı.

Galatasaraylı futbolcular, Göztepe galibiyetinin sevincini bir süre taraftarlarla birlikte yaşadı.