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Kaynak: İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen çeşitli organizasyonlarla kutlanıyor. Kutlama takvimi dahilinde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCSG-905 borda numaralı bot, 30 Ağustos 2026 Pazar günü 09.00 - 17.00 saat aralığında Ayvalık Merkez İskelesi’nde demirleyerek vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Günübirlik ziyaretlerde vatandaşlar; Mavi Vatan sınırlarında güvenliğin temini, yasa dışı göçle mücadele, arama-kurtarma operasyonları ve denizde can emniyetinin sağlanması gibi hayati sorumluluklar üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığının askeri deniz unsurunu yerinde gözlemleme imkanı elde edecek. Ziyaretçiler, TCSG-905'i gezerek personelle tanışma ve bayram coşkusunu görevli denizcilerle paylaşma fırsatı yakalayacak.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, tüm bölge halkı bu özel günde TCSG-905 botunu incelemeye, görevli personelle buluşmaya ve gurur dolu anlara ortak olmaya davet edildi.