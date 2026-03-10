Sosyal medyada hızla yayılan eğlenceli bir paylaşım, Game of Thrones evrenindeki ikonik karakterleri Türkiye'nin geleneksel Ramazan ayı atmosferine taşıdı. Onedio hesabından yapılan paylaşım, hayranları kahkahalara boğarken binlerce görüntülenme aldı.

Paylaşımda, Daenerys Targaryen mutfakta çorba karıştırırken, Tyrion Lannister ve diğer karakterler iftar sofrasında ellerini açmış dua ederken görülüyor. Bir sahnede ailece sahur sofrasında çaylar yudumlanıyor, sohbetler dönüyor.

Başka karelerde ise Jon Snow ve Arya Stark benzeri figürler, dar sokaklarda simit ve pide satan esnafla pazarlık yapıyor. En dikkat çekici görüntülerden biri, bir karakterin elinde sıcacık pideyle metruk bir sokakta yürümesi; fonda "metokmp" yazan grafiti bile unutulmamış. Bu yaratıcı montajlar, Westeros'un epik savaşlarını bir kenara bırakıp, Türk ailelerinin Ramazan geleneklerine nasıl uyum sağlayacağını mizah dolu bir dille anlatıyor.

Yapay zekâ ile hazırlanmış gibi duran görsellerde karakterlerin yüz ifadeleri, Türk kültürüne özgü jest ve mimiklerle harmanlanmış. Özellikle iftar sonrası çay-kahve muhabbeti ve sahur telaşı sahneleri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Onedio'nun paylaşımı, "Game of Thrones evrenindeki karakterlerin Türkiye'de yaşadıkları Ramazan ayı, yapay zeka ile uyarlandı" notuyla yayınlandı ve kısa sürede geniş yankı buldu. Kullanıcılar yorumlarda kendi favori sahnelerini paylaşırken, bazıları "Tyrion kesin sahurda en çok konuşan olurdu" gibi esprili tepkiler verdi.

Game of Thrones hayranları için Ramazan'ı bambaşka bir boyuta taşıyan bu montajlar, hem güldürüyor hem de kültürel bir köprü kuruyor.