Game of Thrones efsanesi geri dönüyor... Hazırlıklar tamam

Hikâye I. Aegon Targaryen’i konu alabilir

Henüz filmin konusu hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak şu ana dek gündeme gelen bazı haberlerde yapımın, Targaryen Hanedanı’nın kurucusu I. Aegon Targaryen’in Westeros’u fethettiği dönemi merkezine alabileceği belirtiliyor. Bu dönem, Game of Thrones dizisinde yaşanan olaylardan birkaç yüzyıl öncesine uzanıyor.



