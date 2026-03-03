“Game of Thrones” filmi için senaryo hazırlandı. Proje, Targaryen Hanedanı’nın kurucusu I. Aegon Targaryen’in Westeros’u fethini konu alabileceği ön görülüyor.
Game of Thrones efsanesi geri dönüyor... Hazırlıklar tamam
TV tarihinin en tartışmalı finalinden sonra efsanevi Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor. Beau Willimon’un senaryosuyla I. Aegon’un Westeros fethi beyaz perdeye aktarılacak. Ancak Warner Bros.’un birleşme süreci projenin önünde en büyük engel olarak görülüyor. İşte detayalar...Sinan Başhan
Game of Thrones evreni beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Warner Bros., yeni bir film üzerinde çalışıyor.
Projenin senaryosu, daha önce Netflix yapımı “House of Cards”ın showrunner’lığını üstlenen ve “Star Wars” dizisi “Andor”un yazarları arasında yer alan Beau Willimon tarafından kaleme alındı. Willimon’ın taslak metni stüdyoya sunduğu belirtiliyor.
Film için henüz yönetmen ya da oyuncu kadrosu açıklanmadı. Warner Bros.’un proje üzerine çalıştığına dair ilk haberler Kasım 2024’te ortaya çıkmıştı. Şimdi projenin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı kaydediliyor.
Game of Thrones filmi, Warner Bros.’un içinde bulunduğu süreç nedeniyle gecikebilir.
Öte yandan Warner Bros.’un Paramount Skydance’e satış sürecinde olması, filmin akıbetine ilişkin soru işaretleri yaratıyor. Olası birleşmenin onaylanması hâlinde yeni yönetimin geliştirme aşamasındaki bazı projeleri iptal edebileceği ifade ediliyor.
Buna karşın Game of Thrones markası, şirketin en değerli varlıkları arasında yer alıyor. Paramount CEO’su David Ellison, birleşmenin gerçekleşmesi durumunda yıllık 30 filmin sinemalarda gösterime girmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Bu plan doğrultusunda güçlü markalara dayanan projelere ihtiyaç duyulacağı değerlendiriliyor.
Hikâye I. Aegon Targaryen’i konu alabilir
Henüz filmin konusu hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak şu ana dek gündeme gelen bazı haberlerde yapımın, Targaryen Hanedanı’nın kurucusu I. Aegon Targaryen’in Westeros’u fethettiği dönemi merkezine alabileceği belirtiliyor. Bu dönem, Game of Thrones dizisinde yaşanan olaylardan birkaç yüzyıl öncesine uzanıyor.
I. Aegon Targaryen karakteri daha önce ekranda doğrudan yer almadı. Ancak Targaryen Hanedanı, HBO’nun iki spin-off dizisinde de kendisine geniş yer buldu. “House of the Dragon” yaz aylarında yeni sezonuyla geri dönecek. “A Knight of the Seven Kingdoms” ise ilk sezonunu kısa süre önce tamamladı.
Amerikalı yazar George R.R. Martin’in çok satan fantastik romanlarından uyarlanan Game of Thrones dizisi, 8 sezon boyunca yayınlandı ve çok sayıda Emmy Ödülü kazandı. Buna karşın yapım, final sezonundaki anlatı tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı.