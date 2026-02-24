BBC Culture’ın 43 ülkeden 206 televizyon eleştirmeni ve uzmanıyla gerçekleştirdiği kapsamlı ankette, 2000 yılından bu yana yayımlanan en iyi diziler belirlendi. Listenin zirvesinde, modern televizyon tarihinin en etkili yapımlarından biri kabul edilen The Wire yer aldı.
21. Yüzyılın en İyi 100 dizisi belli oldu
BBC Culture’ın 43 ülkeden 206 eleştirmenle yaptığı ankette 2000 sonrası en iyi 100 dizi seçildi. The Wire zirvede yer aldı. Onu Mad Men ve Breaking Bad izledi. Listede “The Office”, “Game of Thrones” ve “Succession” gibi yapımlarda yer alıyor.Derleyen: Hava Demir
2002–2008 yılları arasında yayımlanan ABD yapımı dizi; Baltimore’daki suç ağları üzerinden siyaset, eğitim sistemi, medya ve bürokrasiyi katmanlı bir anlatımla ele almasıyla öne çıkıyor.
Her sezon farklı bir kurumu mercek altına alan yapım, suçun bireysel değil yapısal bir mesele olduğuna dikkat çekmesiyle televizyon tarihine damga vurdu.
Listenin ikinci sırasında 1960’ların reklam dünyasını konu alan Mad Men, üçüncü sırasında ise bir lise öğretmeninin suç dünyasına sürüklenişini anlatan Breaking Bad yer aldı.
İlk 10 da bulunan diğer yapımlar:
Fleabag
Game of Thrones
I May Destroy You
The Leftovers
The Americans
The Office
Succession
Liste, 2000 sonrası dönemin “televizyonun altın çağı” olarak anılan evresini yansıtırken, özellikle ABD yapımlarının ağırlığı dikkat çekti.
SEKTÖRDEKİ CİNSİYET VE DİL DENGESİ
Anket sonuçları sadece başarıyı değil, endüstrideki yapısal durumu da gözler önüne serdi. Listeye giren 100 yapımın 79'u erkek yönetmenler, sadece 11'i kadın yönetmenler tarafından çekildi (10 yapımda ise karma yönetim görüldü).
92 YAPIMIN ANA DİLİ İNGİLİZCE
Diller bazında bakıldığında ise İngilizce hakimiyeti sürüyor; 92 yapımın ana dili İngilizce iken geri kalan kontenjanı Danca, İsveççe, Fransızca, İspanyolca ve Almanca paylaştı.
Ancak uzmanlar, ilerleyen yıllarda dijitalleşmeyle birlikte farklı kültürlerin ve seslerin listede daha çok yer bulacağını öngörüyor.