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Televizyon tarihine damga vuran Game of Thrones evreni, geniş bütçeli bir yapımla ilk kez sinema salonlarına taşınıyor. Warner Bros. tarafından nisanda duyurulan "Aegon's Conquest" projesi, vizyon tarihinin ve yönetmeninin açıklanmasıyla somut bir boyut kazandı.

Yıldız isimlerin yer aldığı mutfakta senaryo; House of Cards ve Andor projelerindeki başarısıyla tanınan Beau Willimon tarafından kaleme alınıyor. Filmin yönetmenliğini ise Black Mirror dizisinin "San Junipero" bölümü ile A Knight of the Seven Kingdoms dizisinden bilinen Owen Harris üstlenecek.

YEDİ KRALLIK'IN KURULUŞU VE EJDERHALARIN SAVAŞI

Film, "Fatih Aegon" olarak anılan Aegon Targaryen'in, kendisi gibi ejderha binicisi olan kız kardeşleriyle birlikte Westeros kıtasına çıkışını merkezine alacak. Yapım, Aegon'ın Westeros'taki irili ufaklı krallıkları dize getirerek Yedi Krallık'ı tek bir çatı altında birleştirme mücadelesini ve ordu ile ejderhaların ortaklığını epik bir görsel şölenle beyaz perdeye aktaracak.