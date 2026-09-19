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Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Senegal basınında yer alan haberlere göre deneyimli futbolcunun milli takım kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldığı öne sürüldü.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs’un Senegal Milli Takımı’ndaki geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Senegal merkezli 2stv’nin haberine göre, Afrika Uluslar Kupası için oluşturulan Senegal kadrosunda kendisine yer bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerini noktalama kararı aldı.

Jakobs, Senegal Milli Takımı ile bugüne kadar 33 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri havalandıramazken, takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.