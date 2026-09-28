Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takım formasıyla çıktığı Norveç karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı takımdaki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un ikinci haftasında Portekiz, Norveç'i 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından konuşan Leao, Süper Lig'den Galatasaray'a transfer sürecine, fiziksel durumundan sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerine kadar birçok konuya değindi.

'TÜRK LİGİ BENİ OLUMLU YÖNDE ŞAŞIRTTI'

Türkiye'deki futbol ortamıyla ilgili ilk izlenimlerini paylaşan Rafael Leao'nun açıklamaları şu şekilde:

“Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı; oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi.

Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum.

'EN İYİ FORMUMA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM'

Her sezon birbirinden farklıdır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda tamamen farklı bir ortamdayım. Sezon öncesi hazırlık yapmadım ve en iyi formuma ulaşmaya çalışıyorum. Ancak ister ilk 11’de ister yedek kulübesinden olsun, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark yaratabileceğimi hissediyorum.”