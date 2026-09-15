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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'ndan davet aldı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli arada Rusya'nın oynayacağı üç hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

12 MAÇTA 4 GOL

Genç yaşına rağmen Rusya A Milli Takımı'nda daha önce 12 karşılaşmada forma giyen Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

RUSYA 3 HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Rusya, milli maç dönemindeki ilk karşılaşmasını 29 Eylül'de İran'a karşı oynayacak.

Ardından 3 Ekim'de Namibya ile karşılaşacak Rusya, milli aradaki son hazırlık maçında ise 6 Ekim'de Nijerya'nın karşısına çıkacak.