Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'ndan davet aldı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli arada Rusya'nın oynayacağı üç hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.
12 MAÇTA 4 GOL
Genç yaşına rağmen Rusya A Milli Takımı'nda daha önce 12 karşılaşmada forma giyen Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
RUSYA 3 HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK
Rusya, milli maç dönemindeki ilk karşılaşmasını 29 Eylül'de İran'a karşı oynayacak.
Ardından 3 Ekim'de Namibya ile karşılaşacak Rusya, milli aradaki son hazırlık maçında ise 6 Ekim'de Nijerya'nın karşısına çıkacak.