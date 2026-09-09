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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, Nobel YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray'a transferinden Şampiyonlar Ligi hedeflerine kadar birçok konuya değinirken, yaz transfer döneminin başında gündeme gelen Paris Saint-Germain transferinin neden gerçekleşmediğini de anlattı.

'PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ'

Aleksey Batrakov'un açıklamaları şu şekilde:

"PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum.

'GALATASARAY, RUSYA'NIN TÜM KULÜPLERİNDEN DAHA BÜYÜK'

Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti.

'ESKİDEN SANE VE OSIMHEN'İ TELEVİZYONDAN İZLİYORDUM'

Galatasaray'ın kadrosu yıldızlarla dolu. Eskiden Leroy Sané'yi, Osimhen'i televizyondan izliyordum. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Onlarla aynı sahaya çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika. O atmosferi hissetmek istiyorum.

BARCELONA HAYALİNİ AÇIKLADI

Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum."