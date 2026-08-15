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Galatasaray, 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılıların bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Aleksey Batrakov'un transferinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

25 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Rus ekibine 25+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve iki kulüp arasında ödeme planı noktasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Batrakov'un Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalaması ve sezon başına 3,5 milyon euro kazanması bekleniyor.

84 MAÇTA 57 GOLE KATKI

Lokomotiv Moskova altyapısında yetişen Aleksey Batrakov, Rus ekibiyle çıktığı toplam 84 maçta 34 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Batrakov'un transfer sürecinin tamamlanması halinde Galatasaray, hücum hattına Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden birini eklemiş olacak.