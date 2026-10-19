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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kritik haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'e konuk olacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı.

LILLE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ SLOVENYA'DAN

Zorlu mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic düdük çalacak. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Martin Matosa yapacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Sloven Matej Jug otururken, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Hollandalı Dennis Higler görev alacak.