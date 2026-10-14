Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki ilk rakibi Schio - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu’nda Beretta Famila Schio’nun yanı sıra Sırbistan’dan Kızılyıldız ve Belçika’dan Kangoeroes Basket Mechelen ile mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon organizasyonda finale yükselen Galatasaray, final karşılaşmasında Fenerbahçe’ye 68-55 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

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İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile bugüne kadar 11 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 7’sinde galibiyete ulaşırken 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.