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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Taraftarının büyük desteğiyle karşılaşmaya başlayan sarı-kırmızılılar, öne geçtiği mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİĞİ İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Okan Buruk'un öğrencileri, 28. dakikada Alexey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Barış Alper'in bulduğu gol ise VAR incelemesinde ofsayt tespiti yapılarak iptal edildi. Barcelona 43. dakikada Joao Cancelo'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

BARCELONA İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOLLERİ BULDU

İkinci yarıya etkili başlayan Barcelona, 50. dakikada Fermin Lopez'in golüyle 2-1 öne geçti.

Bu golden yalnızca üç dakika sonra Anthony Gordon farkı ikiye çıkarırken 65. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle skor 4-1'e geldi.

Galatasaray, kalan dakikalarda farkı azaltmayı başaramadı ve sahasındaki mücadeleden ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

GALATASARAY İKİNCİ HAFTADA DA PUAN ALAMADI

Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ikinci karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ilk iki haftanın ardından puanla tanışamazken Barcelona ikinci galibiyetini elde etti.

SIRADAKİ RAKİP LILLE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Barcelona ise deplasmanda son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-BARCELONA İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Fermin Lopez

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 1-4 BARCELONA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Marco Guida'nın ilk düdüğüyle Galatasaray-Barcelona maçı başladı.

YUNUS'UN KAÇTIĞI POZİSYONDA JOAN GARCIA TEHLİKEYİ SEZDİ

6' Davinson'un uzun pasında Yunus Akgün Barcelona savunmasının arkasına kaçtı. Joan Garcia kalesini erken terk ederek ceza sahası dışında topu kafayla uzaklaştırdı.

YAMAL'IN ŞUTUNDA İSABET YOK

12' Lamine Yamal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin üstünden dışarı çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR GOLE İZİN VERMEDİ

16' Galatasaray yarı sahasında, orta çizgiye yakın bir noktada topu kazanan Pedri, savunma arkasına koşu yapan Anthony Gordon’a aşırtma bir pas gönderdi. Topu göğsüyle kontrol eden Gordon’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kurtardı.

GALATASARAY BATRAKOV'UN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

28' Rafael Leao hızını kullanarak rakibinden sıyrıldı. Sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahasına doğru topu çevirdi. Batrakov'un gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top ağlarla buluştu. Galatasaray dev maçta 1-0 öne geçti.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

34' Barış Alper Yılmaz farkı ikiye çıkardı. Ancak golde VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi.

BARCELONA BERABERLİĞİ YAKALADI

43' Lamine Yamal’ın etkili koşusunun ardından Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Dani Olmo, hızlı bir dokunuşla ceza sahasına hareketlenen Cancelo'nun önüne bıraktı. Cancelo şutunda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

45' Barcelona’nın golünü atan JoAo Cancelo, ceza sahasının hemen içinde boş pozisyondaki Anthony Gordon’a topu bıraktı. Gordon, topu kontrol edip falsolu bir vuruşla uzak köşeyi hedefledi ancak Uğurcan Çakır, tek eliyle şutu kurtardı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-1 BARCELONA

BARCELONA İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

46' Barcelona ikinci yarıya baskılı başladı. Yamal'ın ceza sahasında arka direğe çevirdiği topa kale önünde Gordon gelişine vurdu. Neyse ki isabetli değil.

BARCELONA FERMIN'İN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

50' Yamal'ın ortasında Fermin Lopez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Barcelona öne geçti.

GORDON FARKI İKİYE ÇIKARDI

53' Lamine Yamal, çalımlarla son çizgiye kadar ilerleyip topu ön direkteki Anthony Gordon’a çıkardı. Gordon, sağ ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla topu direğin hemen yanındaki dar boşluktan ağlara gönderdi.

OKAN BURUK VE HANSI FLICK'TEN KARŞILIKLI HAMLELER

58' Galatasaray'da Lemina, Batrakov ve Yunus Akgün kenara geldi. Ugochukwu, Sara ve Sane oyuna dahil oldu. Barcelona'da ise Olmo ve Gordon yerlerini Jesus ile Adeyemi'ye bıraktı.

BARCELONA ADEYEMI İLE SKORU 4-1'E GETİRDİ

65' Oyuna sonradan giren Adeyemi topu ağlara gönderdi. Barcelona skoru 4-1'e getirdi.

SAVUNMANIN HATASINI UĞURCAN TELAFİ ETTİ

74' Savunmada bir anlık hatadan faydalanmak isteyen Yamal'a Uğurcan kayarak yaptığı müdahaleyle gol izni vermedi.