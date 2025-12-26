Futbolda bahis soruşturmasında bu sabah kiritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur için gözaltı kararı verdi. Savcılığın açıklamasında Erden Timur için 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet suçlaması bulunuyor.

SUÇLAMADA MÜSABAKA SONUCU ETKİLEMEK VAR

6222'nin 11. maddesi şöyle: Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi bir yıldan üç yıla kadar” hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

5549 sayılı Kanun suç gelirlerinin aklanmasını içeriyor. 7258 sayılı Kanun'un 5. maddesindeyse 'Lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adli para cezası alır' ibaresi bulunuyor.

TFF'NİN YOL HARİTASI

Bu gözaltı kararlarının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Sportif yargılama ile adli yargılama arasında farklılıklar bulunuyor. TFF, bu aşamadan sonra harekete geçerek bilgi ve belgeleri savcılıktan talep edecek. Dosyalar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Etik Kurul, suçlanan kişilerin savunmasını aldıktan sonra rapor hazırlayacak. Bunun ardından Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler yapılacak. PFDK, dosyaları karar bağlayacak. Kararın çıkmasının ardından hem TFF hem suçlanan kişinin davayı Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı bulunuyor. Tahkim'in vereceği karar kesin olacak. Sportif yargılama adli yargılamaya nazaran çok daha çabuk bir karar verecek.

SUÇLU BULUNURSA KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER, ŞAMPİYONLUK GERİ ALINABİLİR

Galatasaray, eğer yöneticisinin suçlu bulunması durumunda büyük cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Müsabaka sonucu etkileme' başlıklı 56. Maddesi'ne göre suçlu bulunan kişi ömür boyu hak mahrumiyeti alacak. Eğer Erden Timur'un ihlal yaptığı kesinleşirse Galatasakay bir alt lige düşürülecek. İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilmesi mümkün. Eğer müsaba sonucunu etkilemek teşebbüs aşamasında kalmışsa ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti verilecek. Kulüpler ise bir alt lige düşmekten, en az -12 puan indirme cezası verilebilir. Ancak talimatta eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacıyla olduğunun tespit edilmesi halinde en ağır cezanın yani küme düşürmenin uygulanacağı belirtiliyor. Eğer takımların şampiyonluk veya kupa kazandığı sezonda şike yaptığı tespit edilirse, ilgili kupa ve unvanları geri alınabilir.

BU SEZON OYNANAN MAÇLAR NE OLACAK?

Erden Timur'un suçlu bulunması halinde TFF'nin önünde bu sezon ile ilgili birkaç yol bulunuyor. Bütün maçlar için hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. Küme düşme cezasının uygulanması durumunda ligdeki düzenin bozulmaması adına maçların sonuçları olduğu gibi bırakılabilir. Ancak bu durum, disiplin kurulunun kararına ve şikenin maçın sonucuna etkisinin derecesine bağlı. Bir diğer olasılık ise söz konusu takımın bütün maçlarının iptal edilmesi.

YENİ ŞAMPİYON OLMAYACAK, TAZMİNAT HAKKI DOĞACAK

Eğer müsabaka sonucunun geçmiş yıllarda yapıldığı ortaya çıkarsa ligler tescil edildiği için yeni bir şampiyon gibi bir olasılık bulunmuyor. Ancak söz konusu sonuçlardan mağdur olan takımların tazminat davası açma hakkı var.