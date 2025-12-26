İktidar şehit yakını ve gazillerin tepkilerine rağmen 'terörsüz Türkiye' adımlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olma imkanı sağlayacak olan 'yeni anayasa' çağrılarına devam ederken, geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' istemeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, iktidarın ekonomik sorunların zamanla seçmende etkisini yitireceğini varsaydığını söyleyerek, 2027’nin sonuna doğru uygulanacak bir “seçim ekonomisi” ile sürecin yönetilmek istendiğini belirtti.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz. Biz Erdoğan’a hep söylüyoruz, mahdumsa mahdum (erkek evlat), damatsa damat, bakansa bakan, kendiyse kendisi bir an önce seçim sandığını getirsin kararı millet versin" ifadelerini kullandı.

Özel, iktidarın 2026’da da seçimden kaçınabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Basit bir okumayla 2026 yılında erken seçimden kaçmaya devam edecekleri, 2027’de de -belki seçim yapmayı düşündükleri zaman- bir seçim ekonomisi uygulamak için o döneme doğru bir planlama içinde olabilecekleri söylenebilir. Erdoğan’ın rakiplerini bertaraf ederek, hapiste tutarak­; rakibi olan siyasi partileri kapatma davalarıyla, kayyumlarla yıldırarak; onları yarışamayacak bir hale getirmeyle ilgili bir planlama içinde olduğu gözüküyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin erken seçimi zorlaştırdığını belirten Özel, " 2025 berbat bir yıldı ama bu yılın daha kolay geçeceğini de öngörmüyoruz. 2026 yılında seçim ümit ediyorum, bu kadar kötü yönetilen ve bu kadar savrulan bir ülkede erken seçimin kaçınılmaz olduğunu görüyorum ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öyle bir şey ki ya 360 milletvekili bulacaksınız ya Tayyip Erdoğan’ı razı edeceksiniz.

'AKP İLE SEÇİMİ KONUŞAN 2 PARTİ VAR'

AK Parti ile seçimi konuşan şu anda iki parti var. Biri biz, biri Yeniden Refah Partisi. Biz ‘Kasım ayında seçim’ dedik. AK Parti o seçimden kaçtı. Şimdi Yeniden Refah Partisi’nin onlara söylediği ve bizim de “Karar alınmak koşuluyla destek veririz” dediğimiz mart, nisan gibi bir erken seçim talebi var.

'BÜTÜN HESAPLARI ŞU...'

Erdoğan bir cesaret gösterecekse 2.5 yıl vadeli bir cesaret göstermesin. Bu martta bir cesaret göstersin görelim. Bütün hesapları şu: “Bizim milletimiz unutur, açlığı, yoksulluğu, işsizliği unutur. 2027’nin sonunda bir seçim ekonomisi uygularız” diye düşünüyorlar. Erdoğan’ın adaylığından korktuğumuz yok. Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz."