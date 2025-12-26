'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. CHP lideri Özgür Özel, Sadettin Saran’a yönelik operasyona tepki göstererek, test sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken, 'kişisel verilerin korunması' kaidesine işaret ederek Sadettin Saran’ın test bilgisinin eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bütün basına servis edilmesine tepki gösterdi.

Özel “Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi kötü niyet ve düşmancadır” dedi.

Nefes'in haberine göre Özel'in açıklaması şöyle:

'TEST SONUCUYLA İLGİLİ GİZLİLİK OLMASI GEREKİRKEN...'

"Test sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken, kişisel verilerin korunması noktasında bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Sosyal medyadaki operasyonel hesaplardan bir anda paylaşılıyor. Burada bir hazırlığın, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada. Bir kere bunu kim yönetiyor? Jandarmayla kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi kötü niyet ve düşmancadır. Bu başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor.

'KLÜBÜN KAPISINA JANDARMA DAYAYIP BAŞKANI ALMAK NE DEMEK'

Yurt dışındayken kendi koşmuş gelmiş birisini telefonla çağırırsınız, ifadesini alırsınız, avukatlarıyla birlikte görüşürsünüz. Ne yapmak gerekiyorsa yaparsınız ama 1907 yılında kurulmuş olan bir kulübün kapısına jandarmayı dayamak, başkanını almak ne demek?

'ADALET BAKANLIĞI'NIN BU SAÇMALIĞA SON VERMESİ LAZIM'

Adalet Bakanlığının bu saçmalığa bir son vermesi lazım. Artık bu itibar ve haysiyet suikastine son verilmesini hep birlikte talep etmemiz lazım. 20 kişiyi alıp götürüyorlar, saç tellerini alıp yolluyorlar. 15 gün boyunca üzerinde bütün medya, sosyal medya tepiniyor. Sonra üçünün, dördünün testi pozitif çıkıyor. Diğer 16’sına ne oluyor, onların ailesine ne oluyor?"