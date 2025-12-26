2023 yılında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener getirilmişti. Yener 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve 2024 yerel seçimlerde YSK’da görevde bulundu.

YENER VEDA EDECEK KULİSİ

Ahmet Yener’in ocak ayında veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Yener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı veda ziyaretinde, güçlü bir Yüksek Seçim Kurulu için atılması gereken adımlarla ilgili önerilerde bulunduğu kulislerde anlatılıyor. Yener bugünlerde CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ziyaretler gerçekleştirmişti.

3 İSİM KONUŞULUYOR

Nefes yazarı Nuray Babacan ‘YSK’da yeni dönem başlıyor’ başlıklı köşe yazısında YSK kulislerinde konuşulan isimlere dair çarpıcı kulisleri aktardı.

Ocak ayında Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak seçimlerle kurula 6 yeni üye gelecek. 3’ü Yargıtay, 3’ü Danıştay’dan seçilecek. Kurulun 11 üyesinin 6’sı bu şekilde yenilenmiş olacak. Başkan, Yargıtay üyelerinden başkan yardımcısı da Danıştay üyelerinden seçiliyor.

Bunun dışında Nuray Babacan, başkanlık kulislerinde göreve devam eden üyelerden Serdar Mutta, Talip Bakır ve Celal Albay’dan birinin başkan olmasına büyük olasılık olarak bakıldığını iddia etti.

SON SÖZ SARAY’IN

Ancak Babacan AKP’li siyasiler üzerinden kulis çalışmaları olsa da son sözün Saray’ın olacağının altını çizerek, “AKP’li siyasiler üzerinden kulis çalışmalarına rağmen herkes son sözün Cumhurbaşkanlığı Sarayının söyleyeceğini biliyor. Celal Albay isminin kulislerde daha çok konuşulduğunu söyleyenler de var” ifadelerini kullandı.

AHMET YENER KİMDİR?

13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda dünyaya gelen Ahmet Yener, Ankara İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Ankara’da hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Yener, sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hâkimliği yaptı.

22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi oldu. 16 Ocak 2020 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi ve 24 Ocak'ta göreve başladı.

14 Mayıs 2023 seçiminden hemen önce, 26 Ocak 2023'te Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi.