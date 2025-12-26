Futbolda bahis ve şike operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

29 GÖZALTI KARARI

MASAK raporları, yasal bahis verileri, PFDK kararları, HTS kayıtları ve dijital incelemelerle yeni isimler tespit edildi.

14 futbolcu, 1 TFF görevlisi 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ERDEN TİMUR DA GÖZALTINDA

Galatasaray eski Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Bir şüpheli başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Dört şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.

Timur hakkında ise şüpheli finansal işlemler ve bahis hesapları tepsit edildiği başsavcılık açıklamasında belirtildi. Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Timur hakkındaki iddia doğrudan bahis değil, bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı olduğu aktarılıyor.

EYÜPSPOR AS BAŞKANI FATİH KULAKSIZ DA GÖZALTINDA

29 gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin çoğu 2'nci lig futbolcular oluşturuyor. İşte gözaltına alınan o 14 futbolcunun ismi:

Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci

Diğer Şüpheliler:

Erden Timur – İş insanı (gözaltı)

Figen Özkaya – Emekli

Emrah Günaydı – Eski emniyet personeli

Burak Söyleyen – Restoran müdürü

Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

Ecem Alkaş – Yönetici asistanı

Esat Bilayak – İşsiz

Mirza Şerifoğlu – Şirket ortağı

Enes Bartan – Tutuklu (cezaevi)

Hakan Çakır – Memur

Serhat Ölmez – Büro işçisi

Umut Esel – Şirket ortağı

Buğra Cem İmamoğulları – TFF dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü

Burcu Kurt – Prodüksiyon / müdür yardımcısı

'RAKİP TAKIM KAZANIR' DİYE BAHİS OYNAMIŞLAR

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan 14 futbolcu olduğu açıklamada belirtildi. 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına 6 şüphelinin bahis oynadığı da belirtildi.

Belirtilen tarihte Samsunspor 4-1'lik bir skorla Kasımpaşa karşısında kazanmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."