Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları tespit edilen üst klasman ve klasman gözlemcileri hakkında disiplin süreci başlatıldı.

TFF, bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

PFDK’YA SEVK EDİLEN ÜST KLASMAN GÖZLEMCİLERİ

Aytekin Durmaz

Baki Tuncay Akkın

Mücahit Tatar

Sabit Hacıömeroğlu

Yılmaz Kalk

PFDK’YA SEVK EDİLEN KLASMAN GÖZLEMCİLERİ

Ahmet Tepe

Ahmet Eşref Sarı

Atıf Eynallı

Aykut Demiran

Baki Yiğit

Barış Yüksektepe

Can Köse

Düzgün Murat Zincidi

Faruk Utku Yılmaz

Hakan Akmısır

Hasan Hüseyin Yıldırım

İlker Karaciğer

İlker Güneş

Kaan Akın Öz

Kerem Yükünç

Koray Tan

Levent Aktan

Mehmet Çevirgen

Metin Cebeci

Murat Yenice

Mustafa Bıçakcı

Mustafa Kaygısız

Özmen Atalay

Turan Merdin

Yusuf Yaratıcı