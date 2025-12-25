Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları tespit edilen üst klasman ve klasman gözlemcileri hakkında disiplin süreci başlatıldı.
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
PFDK’YA SEVK EDİLEN ÜST KLASMAN GÖZLEMCİLERİ
Aytekin Durmaz
Baki Tuncay Akkın
Mücahit Tatar
Sabit Hacıömeroğlu
Yılmaz Kalk
PFDK’YA SEVK EDİLEN KLASMAN GÖZLEMCİLERİ
Ahmet Tepe
Ahmet Eşref Sarı
Atıf Eynallı
Aykut Demiran
Baki Yiğit
Barış Yüksektepe
Can Köse
Düzgün Murat Zincidi
Faruk Utku Yılmaz
Hakan Akmısır
Hasan Hüseyin Yıldırım
İlker Karaciğer
İlker Güneş
Kaan Akın Öz
Kerem Yükünç
Koray Tan
Levent Aktan
Mehmet Çevirgen
Metin Cebeci
Murat Yenice
Mustafa Bıçakcı
Mustafa Kaygısız
Özmen Atalay
Turan Merdin
Yusuf Yaratıcı