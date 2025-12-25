Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Organizasyona kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı. Toplatıda Özbek özetle şunları söyledi...

Transfer çalışmalarımız yoğun geçiyor: Süper Lig’de devre arasına girdik. Çetin bir sezon geçiyor. Hedefimiz olan 26. şampiyonluk için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir transfer dönemine giriyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor.

Tesisleşmeye önem veriyoruz: Galatasaray’ı yönetirken önemsediğimiz birkaç husus ve belirlediğimiz hedefler var. Bunların başında tesisleşme geliyor. Futbolu Florya’dan Kemerburgaz’a taşıdık. Altyapı tesislerinin de inşaatına başladık. Onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Galatasaray’a yakışır, modern bir tesis olarak Kemerburgaz hizmet vermeye devam edecek.

Salonun temelini mart ayında atacağız: Mart ayında stadın hemen yanında yapmayı düşündüğümüz salon sporlarına hizmet edecek tesisimizin de temelini atacağız. Bunu çok önemsiyorum. Eğer bir dünya kulübü olma hedefiniz varsa, Galatasaray’ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak istiyorsanız, tesislerinizin döneme yakışır seviyede olması lazım. Onun için elimizden geleni yapıyoruz.

Galatasaray'ı en iyi seviyeye getirdik: Kulübün finansal boyutunu belli bir seviyeye getirdik. Bundan 4-5 sene önce Galatasaray'ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle Galatasaray’ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik. Hedefimiz sürdürebilirliği sağlamak. Yaptığımız projelerle finansal sürdürülebilirliği de getiriyoruz.

Bundan sonra Galatasaray'ın finansal sıkıntısı olmayacak: İnşallah bundan sonra Galatasaray’ın finansal açıdan hiçbir sıkıntısı olmayacak. Bütün branşlarda belirlediğimiz bütçeler çerçevesinde eksiksiz gidiyoruz. Bunun yanında yatırımlar da yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz tesis için Galatasaray Kulübü kendi cebinden yaklaşık 1 milyar lira harcadı. Sadece bununla kalmadık. Galatasaray Adası’na 10 milyon dolar para harcadık. Yeniledik, yeni baştan yaptık. Mükemmel bir tesis haline getirdik. Altyapı tesisleri için 11-12 milyon dolar fon ayırdık. Mecidiyeköy’deki binayı bitirmek için 7 milyon dolar harcadık, 5 milyon dolar daha harcayacağız. Bütün bunların finansmanını Galatasaray Kulübü sağlıyor.

Borsada en değerli kulüp Galatasaray: Sürdürülebilir finansal yapıyla futbolda 3 senedir şampiyonluk oluyoruz. Dördüncüsüne hızlı bir şekilde gidiyoruz. Türkiye’de kadro değeri en üst seviyede olan takım Galatasaray, borsada en değerli kulüp Galatasaray.

Amatör şubeler için sabır gerek: Galatasaray, bir spor kulübü olduğu için amatör sporlarla ilgili belirlediğimiz hedefler var. Üyelerimize yaptığımız projelerden elde edeceğimiz parayı bir hesapta bloke edeceğimizi, buradan gelen nemayla amatör sporlara destek vereceğimizi anlattık. Bütün projelerimiz ete kemiğe büründü. Yakın gelecekte amatör sporlara ayırdığımız bütçe katlayarak devam edecek. Özellikle taraftarlarımızın amatör sporlar için biraz sabretmesini istiyorum. Projelerden kaynaklandırdığımız fonlarla amatör branşları iyi ve çok iddialı bir seviyeye taşıyacağız.

Bonservis ödemeleri bu sezonun sonunda bitiyor: Bu sezon yaptıkları yaklaşık 140 milyon euro değerindeki bonservis harcamasının taksitleri yakında bitecek. Mayıs ayındaki seçim öncesinde kulübün bonservis borcu kalmayacak. Futbolda ve amatör şubelerde yarışmacı bir kulüp olmayı amaçlıyoruz.

200 milyon dolarlık enerji projemiz var: Mart sonu ve nisan başı gibi yaklaşık 200 milyon dolarlık bir projeye temel atacağız. Bir enerji projemiz var. Yenilenebilir enerji için temaslarımızı sürdürdük. Dijital projelerimiz var. Şampiyonluk için gerekli harcamaları ve transferleri yaparken, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük transferini de gerçekleştirdik. Bunun yanında yaptığımız projeleri alt alta toplayın. Bu projelerin en eskisi 2 senelik bir proje.

Çok dikkatli transfer yapıyoruz: Daha önce 'Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız.' demiştik. 1-2 ay gecikmiş bir şekilde oradan da çıktık. Yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira para ödeyerek çıktık. Çok dikkatli bir şekilde transfer yapıyoruz. Bizim yaptığımız transferlerin bonservis ödemeleri, bu dönemin sonunda bitiyor. Kolaycılığa kaçarak ‘Biz bu dönemde transfer yapalım. Bu bonservis ödemeleri gelecek yönetimin üzerine kalsın.’ demedik.

Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi: Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray’ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz. Stabiliteyi getirmeyi hedefliyoruz. Belli bir performansı yakalamamız lazım. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız.

Ara transferde takıma katkı sağlayacak futbolcular alınacak: (Ara transferde yüksek maliyetli oyuncu alınacak mı? sorusu üzerine) Hiçbir yönetim, ‘Bu sene yüklü bir transfer yapalım.’ düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın eksiği, tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Bu da ticaretin bir şekli. Hiç kimse endişe etmesin. Yaptığımız çalışmalarda Galatasaray için en faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz.

Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz: Galatasaray Kulübünün bahisle ne ilişkisi olabilir? Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ‘Yapabilir miyiz?’ diye sorduk. TFF, ‘Yapabilirsiniz.’ deyince yaptık. Ertesi gün federasyon fikrini değiştirdi, ‘Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site’ dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray’ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır. Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Cezasını çeken adamı tartışmaya gerek yok. Kamunun hedefinde yasa dışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray’ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok. Yapılan yorumlara bakınca bir dönem de ‘Karaborsa bilet’ dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon avroyu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir. Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz. Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray’ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok.

Galatasaray'ı seviyesine ulaşamadıkları için bizi kendi seviyelerine çekmeye çalışıyorlar: Galatasaray'ın herhangi bir yanlış tutumu kesinlikle yok. Gerekirse bunu hep ifade edeceğiz. Geçmişte, 2016-2017 senesindeki başkanlığım döneminde bugünkü Galatasaray'ın yol haritasını çizmiştim. Yapmış olduğumuz gayrimenkul projelerini hatırlayın. Bize 'Galatasaray bir gayrimenkul şirketi mi?' demediler mi? Şimdi aynı şekilde 'M….g.news' olayında da bu var. O gün bize bunları söyleyenler, şimdi ellerinde dosyalarla bakanlığın kapısında bekliyorlar. Galatasaray, Avrupa'da kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor. Diğer kulüplerin de bu şekilde çalışması lazım. Galatasaray, yasa dışı bahisle ilişkilendirilmemeli. Bunu ifade edenlerin bir amacı vardır. Galatasaray'ı seviyesine ulaşamadıkları için bizi kendi seviyelerine çekmeye çalışıyorlar.

Galatasaray’ın askeri olarak bu görevi yapıyorum: Galatasaray Lisesi’nde okudum. Son derece dolu dolu bir Galatasaray eğitimi aldım. Elim ekmek tuttuktan sonra imkanlarım çerçevesinde hep Galatasaray’ın yanında oldum. Galatasaray’a hizmet ederken herhangi bir takdir veya iltifat beklentisi içinde olmadım. Ben görev adamıyım. Galatasaray’ın askeri olarak bu görevi yapıyorum. Askerler görev yaparken takdir beklentisi içinde cepheye gitmez, savaşmaz. Savaşırsa vatanı için savaşır. Benim verdiğim mücadele ve savaş da Galatasaray’ı daha iyi yerlere taşımak için. Bir takdir beklentim yok.

Hedeflerimize uygun adımlarla devam ediyoruz: Katkı veren bütün derneklerimize ve taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Galatasaray'da yönetimlerin görevi sürdürülebilirliği sağlamaktır. Hem başarıda hem de finansmanda sürdürülebilirliği getirmemiz lazım. Hedeflerimize uygun adımlarla devam ediyoruz. Öyle bir sistem getirdik ki yönetimler değişse bile Galatasaray'ın getirdiği tavır ve hareketler değişmeyecek.

Osimhen kutusunda 60 bine ulaştık: Victor Osimhen transferinin ardından çıkardığımız özel kutunun satışıyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hala yüz bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz yüz bindi. Yüz bine ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sane için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız.

Aslantepe, kendi finansmanını sağlayacak: Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden Vadistanbul'a 62 dönümlük araziye yapacağımız tesisler kendi finansmanını sağlayacak. Kemerburgaz’ın Galatasaray’a maliyeti 1 milyar lira. Bunun içinde bazı sponsorluklar var. Ancak Galatasaray’ın cebinden çıkan para 1 milyarı lira. Bu parayı kendi kaynaklarımızdan harcadık. Galatasaray Adası’nda, altyapı tesislerinde, Mecidiyeköy’de yapılan harcamaların hepsi Galatasaray Kulübünün üretiminden kaynaklanıyor. Hedefimiz çok büyük. Galatasaray’ın ihtiyaçları çerçevesinde hedefimize yürüyoruz. Stadımızdan Vadistanbul’a inen 62 dönümlük arsa var. Stadımız inşa edilirken bugün hayal ettiğimiz şey düşünülmüş. Burada Galatasaray’ın tesisleşmeyi tamamlaması planlanmış ama gerçekleşmemiş. Göreve geldikten sonra bu 62 dönümde salon sporlarını icra edeceğimiz bir tesis projesi geliştirdik. Arsayı Gençlik ve Spor Bakanlığından 49 yıllığına devraldık. Tüm onayları alındı. Yakın zamanda inşaat ruhsatı da alınacak. Mart ayı sonunda inşaata başlayacağız. Yaklaşık 4 sene sürecek ve yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak. Bunun için her türlü hazırlığı yaptık. Camialarda böyle iddialı ifade kullandığınızda, ‘200 milyon dolar nerede?’ sorusuyla karşılaşırsınız. Bu öyle bir iş değil. Zaman içinde bunun finansmanının nasıl sağlanacağını düşündük. Birçok kısım oto finansmanı söz konusu. Bu tip salonlarda isim hakkının çok büyük önemi vardır. Projenin parametreleri çerçevesinde bunu yapacağız. Öyle bir hedef ki yönetimler değişse de bundan vazgeçmemesi, Galatasaray’ın hayrına olan bu işi tamamlaması gerekecek.

4-5 ay gibi Florya'da kalacağız: Altyapı tesisleri içinde yukarıda inşaata başladık. Yasal prosedürler devam ediyor. İnşaat ruhsatını almak üzereyiz. Kısa sürede bitireceğiz. 4-5 ay gibi bir süre daha Florya'da kalacağız. Florya'daki ihaleyi yaptık. Orada da ihaleyi alan firmanın proje ve ruhsat çalışmaları devam ediyor. Kazmayı vurmak için onların da süreye ihtiyacı var. Florya'ya kazma vurulacağı gün, buraya taşınacağız. Bu konuda en ufak bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

'METEHAN BALTACI'YI YALNIZ BIRAKMADIK'

Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu, bahis soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan futbolcuları Metehan Baltacı'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi. Yazgan, yargı sürecinin devam ettiğine değinerek, "Metehan Baltacı'yı yalnız bıraktığımıza dair yanlış bir algı var. Duruşmasına bizim yönetim kurulu üyemiz Can Natan ile kulüp avukatımız girdi. Kendi avukatı da orada hazır bulundu. Yönetici arkadaşlarımız, kendilerini ziyaret etti. Sportif direktörümüz de kendisini ziyaret etti. Bir yargı süreci var. Konuşmak çok doğru değil. Metehan'a itimadımız tam. 18 bin liralık bir tutardan bahsediyoruz. Kiralık oynadığı dönemdeki süreçle alakalı bir durum. Biz, sürecin sonunda Metehan'ın suçsuz çıkacağına eminiz. Dönem dönem tutukluğa itiraz oluyor. O itirazı yaptık" diye konuştu. Kavukcu ise, Metehan'ın genç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Eren Elmalı da 4 sene 8 ay önce Silivrispor'da forma giyerken böyle bir durumu olmuş. Bundan dolayı ceza aldı. Önce 90 gündü sonra 45 güne düşürdüler. Biz bunları tartışmıyoruz. Biz, basın önünde bunları konuşmuyoruz. Biz, başkanımla beraber gerekli yerlerde bunları konuşuyoruz. Kanun ne diyorsa buna 'eyvallah' diyoruz. Biz Metehan'ı savunuyoruz. Bir hata yapmıştır. Gençliğine veriyoruz ama bu çocuğun içerde kalması ne kadar doğru? Avukatlarımız, gerekli çalışmayı yapıyor. Bizzat Can (Natan) Bey bunun için çalışıyor."

Yazgan, yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği için iptal ettikleri sponsorlukla ilgili, "Bizim kulübümüzden kimsenin 'M….g.news' ile direkt görüşmesi yok. Bir ajans vasıtasıyla bize geliyorlar. Benim veya bizden herhangi bir yöneticinin böyle bir görüşme yapması söz konusu değil. Söz konusu firmanın ismini ilk defa konu yönetime geldiği gün öğrendim. Bir ajans vasıtasıyla pazarlama departmanımıza gelmişler. Bu firma bizimle anlaşmadan önce firmanın boy boy başka statlarda reklamları dönüyordu. Başka kulüpler de bu firmayla anlaşma yapmış. Bunun bir haber sitesi olduğu söylendi. O dönemde taksiler gibi bir çok farklı mecraya reklam vermişler. Bu site, baktığınız zaman bir spor haber web sitesi. Fakat bu sitenin farklı bir siteye yönlendirme yaptığı söyleniyor. Bizi yönlendiren bir ajans var, buna onay veren bir federasyon var. Biz, çok dolaylı bir yoldan suçlandık. Ben sadece imza yetkilisi olduğum için suçlanıyorum. Bu sözleşmenin imzalandığı gün farklı bir imza yetkilisi arkadaşımız bunu imzalamış olsa idi, şu an o benim durumumda olacaktı. Dolayısıyla aldığımız bir yönetim kurulu kararı çerçevesinde yapılmış bir işlem var" dedi.