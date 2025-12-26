Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan özel jet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre Haymana civarında düşmüştü. Jette bulunan Al Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybettiği olayı gündemdeki yerini koruyor.

Saray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, kazaya ilişkin soruşturmada “dış müdahale” ihtimalinin de

masada olduğunu duyurdu. Malta’daki Mossad ve İngiliz istihbaratına dikkat çekti. Uçak havalandıktan 14 dakika sonra arıza bildiriminde bulunduğu belirtilirken, iddiaya göre Malta bayraklı uçağın elektrik sistemine önceden yerleştirilen bir düzenek, dışarıdan gönderilen bir sinyalle harekete geçirilmiş olabilir.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki dikkat çeken kısım şöyle:

"-Düşen uçağa dışarıdan bir müdahale oldu mu sorusu gündeme geldi.

-Düşen Fransız uçağının Malta bayraklı olması nedeniyle bazı soru işaretleri ortaya atıldı.

-Malta’nın Mossad ve İngiliz istihbaratının operasyon yaptığı ülkelerden biri olması nedeniyle uçağın elektrik sistemine daha önce yerleştirilen bir aparat dışarıdan gönderilen sinyalle harekete mi geçirildi sorusu ortaya atıldı.

- Bu sorular Türkiye, Libya ve Fransa’dan gelen teknik ekiplerin hazırlayacağı ön rapor ile karakutunun çözülmesiyle birlikte kaza kırım heyetinin hazırlayacağı raporun sonucunda netlik kazanacak. Uçağın Malta bayraklı olduğu ancak Malta’da değil, Fransa’da kullanıldığı belirtildi.

-Uçak havalandıktan 14 dakika sonra arıza bildiriminde bulunuyor. Pilot, “Genel elektrik arızası” diyor.

-Pilotun önündeki ekran ilk başta tamamen kararmıyor. Ekran önce kararıyor, sonra tekrar geliyor. Bu gel-git birkaç kez yaşanmış. Kamera kayıtlarında yalnızca görevli mürettebatın uçağa yaklaştığı tespit edildi. Pilot tarafından kalkış öncesi teknik kontrolün yapıldığı, “checklist”in eksiksiz tamamlandığı da belirlendi."