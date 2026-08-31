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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray’da sezon başında Gençlerbirliği’ne kiralanan Metehan Baltacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZATILDI

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 Haziran ayında sona erecek olan Metehan Baltacı’nın kontratı 1 yıl daha uzatıldı.

Bu hamleyle birlikte genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatılmış oldu.

TFF’YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Metehan Baltacı’nın sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesi, oyuncunun geleceğine yönelik dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NE KİRALANMIŞTI

Metehan Baltacı, yeni sezon öncesinde daha fazla forma şansı bulması amacıyla Gençlerbirliği’ne kiralanmıştı.

23 yaşındaki savunma oyuncusunun gelişim sürecini kiralık olarak sürdüreceği belirtildi.

BAHİS SORUŞTURMASINDAN CEZA ALMIŞTI

Metehan Baltacı, “futbolda bahis” soruşturması kapsamında daha önce gündeme gelmişti.

Genç futbolcu, 9 Aralık’ta tutuklanmış, 105 gün sonra davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Baltacı’ya “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

23 yaşındaki futbolcunun cezası 7 Ağustos itibarıyla sona ermişti.