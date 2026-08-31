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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdığını duyurdu. Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşen ayrılığın ardından Fransız golcü bonservisini eline aldı.

Benzema'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildiği iddia edilmişti. Deneyimli forvetin serbest oyuncu durumuna gelmesiyle birlikte geleceği yeniden merak konusu oldu.

AL-HILAL MACERASI KISA SÜRDÜ

Şubat 2026'da Al-Ittihad'dan bedelsiz olarak Al-Hilal'e transfer olan Benzema, Riyad ekibinde yalnızca birkaç ay forma giydi.

38 yaşındaki futbolcu, Al-Hilal kariyerinde çıktığı 16 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

BENZEMA'DAN VEDA MESAJI

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Benzema, Al-Hilal camiasına teşekkür etti.

Fransız yıldız, "Al-Hilal'e, takım arkadaşlarıma, personele, taraftarlara ve kulüpteki herkese birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım. Al-Hilal'e gelecek için her zaman en iyisini diliyorum. Her şey için Elhamdulillah." ifadelerini kullandı.