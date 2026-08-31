Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdığını duyurdu. Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşen ayrılığın ardından Fransız golcü bonservisini eline aldı.

Trabzonspor'da sürpriz transfer gelişmesi: Nunez derken Benzema...Trabzonspor'da sürpriz transfer gelişmesi: Nunez derken Benzema...Spor

Benzema'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildiği iddia edilmişti. Deneyimli forvetin serbest oyuncu durumuna gelmesiyle birlikte geleceği yeniden merak konusu oldu.

Süper Lig devlerine önerilmişti: Benzema bonservisini eline aldı - Resim : 2

AL-HILAL MACERASI KISA SÜRDÜ

Şubat 2026'da Al-Ittihad'dan bedelsiz olarak Al-Hilal'e transfer olan Benzema, Riyad ekibinde yalnızca birkaç ay forma giydi.

38 yaşındaki futbolcu, Al-Hilal kariyerinde çıktığı 16 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devlerine önerilmişti: Benzema bonservisini eline aldı - Resim : 3

BENZEMA'DAN VEDA MESAJI

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Benzema, Al-Hilal camiasına teşekkür etti.

Fransız yıldız, "Al-Hilal'e, takım arkadaşlarıma, personele, taraftarlara ve kulüpteki herkese birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım. Al-Hilal'e gelecek için her zaman en iyisini diliyorum. Her şey için Elhamdulillah." ifadelerini kullandı.