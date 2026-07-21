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Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Milan’ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao’yu transfer listesine aldı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

İddialara göre sarı-kırmızılı yönetim, Leao’nun transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Milan’ın oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

DEV MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray’ın, yıldız futbolcuyu ikna etmek için cazip bir teklif sunduğu belirtilirken, bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon euroya ulaşan bir maaş önerildiği öne sürüldü.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Yönetimin bonservis bedelini aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 maçta görev alırken 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.