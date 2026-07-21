Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 21 Temmuz itibarıyla 1,12 lira zam yapıldı.
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,12 lira zam geldi. Temmuz ayında yapılan toplam zam 8,54 liraya ulaşırken, birçok ilde motorinin litre fiyatı 75 liranın üzerine çıktı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları.Yunus Arıkan
TEMMUZ AYINDA MOTORİNE TOPLAM ZAM 8,54 LİRAYA ULAŞTI
Temmuz ayı boyunca vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin fiyatları peş peşe zamlandı. Son artışla birlikte Temmuz ayında motorine yapılan toplam zam 8 lira 54 kuruş oldu.
Yeni fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74 lira seviyesine yükselirken, Ankara ve İzmir'de 75 lirayı aştı. Doğu illerinde ise motorin fiyatları 77 liraya kadar çıktı.
İl il güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Motorin: 74,22 TL
Benzin: 65,69 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Motorin: 74,10 TL
Benzin: 65,54 TL
Ankara
Motorin: 75,34 TL
Benzin: 66,64 TL
İzmir
Motorin: 75,62 TL
Benzin: 66,93 TL
Akaryakıt fiyatlarının, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.