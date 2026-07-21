Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 21 Temmuz itibarıyla 1,12 lira zam yapıldı.