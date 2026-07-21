Yeniçağ Gazetesi
21 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,12 lira zam geldi. Temmuz ayında yapılan toplam zam 8,54 liraya ulaşırken, birçok ilde motorinin litre fiyatı 75 liranın üzerine çıktı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 21 Temmuz itibarıyla 1,12 lira zam yapıldı.

1 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

TEMMUZ AYINDA MOTORİNE TOPLAM ZAM 8,54 LİRAYA ULAŞTI

Temmuz ayı boyunca vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin fiyatları peş peşe zamlandı. Son artışla birlikte Temmuz ayında motorine yapılan toplam zam 8 lira 54 kuruş oldu.

2 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Yeni fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74 lira seviyesine yükselirken, Ankara ve İzmir'de 75 lirayı aştı. Doğu illerinde ise motorin fiyatları 77 liraya kadar çıktı.

3 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İl il güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Motorin: 74,22 TL
Benzin: 65,69 TL

4 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Motorin: 74,10 TL
Benzin: 65,54 TL

5 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Motorin: 75,34 TL
Benzin: 66,64 TL

6 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Motorin: 75,62 TL
Benzin: 66,93 TL

7 8
Motorine bir zam daha: Fiyatlar 75 lirayı aştı: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

Akaryakıt fiyatlarının, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro