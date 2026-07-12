Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yabancı oyuncu düzenlemesi doğrultusunda genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılı yönetim, Chicago Fire forması giyen 20 yaşındaki stoper Mbekezeli Mbokazi'yi transfer listesine aldı.
Galatasaray'ın, Güney Afrika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken genç savunmacı için ABD temsilcisiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Chicago Fire, Mbokazi'yi geçtiğimiz sezon Pirates'ten 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
20 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'nda oynadığı dört karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak istikrarlı performansıyla öne çıktı.