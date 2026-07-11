Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor

Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Lesley Ugochukwu’nun kısa süre içinde imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların, Lesley Ugochukwu transferinde sona geldiği öne sürüldü.

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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor - Resim: 2

Anlaşma sağlandı

İddialara göre Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Burnley ile yapılan görüşmelerin de olumlu sonuçlandığı belirtildi.

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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor - Resim: 3

İstanbul’a geliyor

Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor - Resim: 4

Resmî açıklama bekleniyor

Transfer henüz kulüpler tarafından resmen duyurulmazken, sağlık kontrolleri ve son evrak işlemlerinin ardından Galatasaray’ın transferi açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor - Resim: 5

Kiralama formülü öne çıkıyor

Basına yansıyan bilgilere göre transferin kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinden gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil.

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Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor - Resim: 6

Orta sahaya güç katacak

Ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabilen Ugochukwu’nun fizik gücü ve savunma katkısıyla Galatasaray orta sahasına önemli bir denge getirmesi bekleniyor.

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