Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların, Lesley Ugochukwu transferinde sona geldiği öne sürüldü.
Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor
Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Lesley Ugochukwu’nun kısa süre içinde imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.Kaynak: Diğer
Anlaşma sağlandı
İddialara göre Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Burnley ile yapılan görüşmelerin de olumlu sonuçlandığı belirtildi.
İstanbul’a geliyor
Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Resmî açıklama bekleniyor
Transfer henüz kulüpler tarafından resmen duyurulmazken, sağlık kontrolleri ve son evrak işlemlerinin ardından Galatasaray’ın transferi açıklaması bekleniyor.
Kiralama formülü öne çıkıyor
Basına yansıyan bilgilere göre transferin kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinden gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil.
Orta sahaya güç katacak
Ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabilen Ugochukwu’nun fizik gücü ve savunma katkısıyla Galatasaray orta sahasına önemli bir denge getirmesi bekleniyor.