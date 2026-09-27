Aziz Yıldırım'dan çılgın proje: Fenerbahçe de ada sahibi oluyor

İKİ LÜKS OTEL VE 500 YATLIK MARİNA

Projede konutların yanı sıra iki lüks otel ile 500 yat kapasiteli bir marina da yer alacak. Böylece Cove 1907'nin hem konaklama hem de deniz turizmi açısından bölgenin dikkat çeken projelerinden biri olması hedefleniyor.

Marina sayesinde deniz yoluyla ulaşım ve yat turizmine yönelik önemli bir altyapının oluşturulması planlanırken, otellerin de kompleksin turizm ayağını güçlendirmesi bekleniyor.