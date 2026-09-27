Fenerbahçe, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık bölgesinde sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran devasa bir gayrimenkul projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Aziz Yıldırım'dan çılgın proje: Fenerbahçe de ada sahibi oluyor
Aziz Yıldırım, Muğla'nın Milas ilçesinde iki otel, 1907 adet konut ve bir marinanın yer aldığı dev projeyi duyurdu ve adını "Fenerbahçe Adası" koymaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 586 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulması planlanan "Cove 1907" projesi kapsamında, kulübün tarihine ve kuruluş yılına gönderme yapılarak toplam 1907 adet konut inşa edilecek. Projenin yalnızca konutlardan oluşmayacağı, sosyal yaşam ve turizm alanlarını da kapsayan büyük ölçekli bir kompleks şeklinde tasarlandığı belirtildi.
1907 KONUT İNŞA EDİLECEK
Cove 1907'nin en önemli unsurlarından birini, projeye adını da veren 1907 adet konut oluşturacak. Kulübün kuruluş yılı olan 1907'den ilham alınarak belirlenen konut sayısı, projede Fenerbahçe kimliğini öne çıkaran detaylardan biri olacak.
Geniş arazi içerisinde farklı yaşam alanlarının oluşturulması planlanırken, projenin sadece yaz aylarında kullanılan bir tatil bölgesi şeklinde değil, yılın tamamında yaşamın sürdüğü kapsamlı bir yerleşim alanı olarak tasarlandığı ifade edildi.
İKİ LÜKS OTEL VE 500 YATLIK MARİNA
Projede konutların yanı sıra iki lüks otel ile 500 yat kapasiteli bir marina da yer alacak. Böylece Cove 1907'nin hem konaklama hem de deniz turizmi açısından bölgenin dikkat çeken projelerinden biri olması hedefleniyor.
Marina sayesinde deniz yoluyla ulaşım ve yat turizmine yönelik önemli bir altyapının oluşturulması planlanırken, otellerin de kompleksin turizm ayağını güçlendirmesi bekleniyor.
BODRUM HAVALİMANI'NA 15 DAKİKA
Cove 1907 projesinin öne çıkan özelliklerinden biri de konumu olacak. Proje alanının Milas-Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 15 dakika, Bodrum merkeze 30 dakika ve Milas ilçe merkezine ise 20 dakika mesafede bulunduğu belirtildi.
Bu konumuyla hem hava yolu hem de kara yolu ulaşımı açısından avantajlı bir noktada bulunan projenin, Bodrum ve Milas çevresindeki turizm hareketliliğinden de faydalanması bekleniyor.
Özellikle Milas-Bodrum Havalimanı'na yakınlığı, farklı şehirlerden bölgeye gelecek ziyaretçiler açısından ulaşımı kolaylaştıracak önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
12 AY YAŞAM HEDEFLENİYOR
Cove 1907'nin klasik bir yazlık veya tatil sitesi anlayışından farklı olarak yılın 12 ayı kullanılabilecek bir yaşam alanı şeklinde planlandığı ifade ediliyor.
Konutlar, oteller, marina ve Fenerbahçe Adası'nın aynı proje içerisinde yer almasıyla birlikte bölgede kapsamlı bir yaşam merkezi oluşturulması hedefleniyor.
Yaklaşık 586 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak proje, tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici gayrimenkul çalışmalarından biri olacak.
1907 konutluk yerleşim alanı, iki lüks oteli, 500 yat kapasiteli marinası ve "Fenerbahçe Adası" adı verilecek doğal adasıyla Cove 1907 projesinin önümüzdeki dönemde sarı-lacivertli camianın gündemindeki önemli projelerden biri olması bekleniyor.