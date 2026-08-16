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Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, transfer listesindeki isimlerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

ALEXANDER SÖRLOTH SÜRPRİZİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takıma tecrübeli bir santrfor kazandırılmasını isterken, bu doğrultuda Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için ilk temas kuruldu.

Haberde, sarı-kırmızılı kulübün Norveçli golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve Sörloth'un da Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

TALEP ETTİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Transfer görüşmelerinde Alexander Sörloth'un istediği maaş da belli oldu.

İddiaya göre 30 yaşındaki golcü, Galatasaray'dan yıllık 10 ila 12 milyon euro arasında maaş talep etti.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise transfer konusunda henüz resmi bir adım atmadığı ve oyuncunun Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini beklediği ifade edildi.

ATLETİCO MADRİD'DEKİ DURUMU BEKLENİYOR

Galatasaray'ın transferde aceleci davranmadığı belirtilirken, İspanyol ekibindeki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, Icardi sonrası hücum hattına hem fizik gücü yüksek hem de üst düzey tecrübeye sahip bir santrfor kazandırmayı hedeflediği, Sörloth'un da bu profile uygun isimlerden biri olduğu kaydedildi.

GEÇEN SEZON 20 GOL KAYDETTİ

Alexander Sörloth, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maçta görev yaptı.

Bu karşılaşmaların 26'sına ilk 11'de başlayan Norveçli golcü, toplam 2 bin 816 dakika sahada kaldı.

30 yaşındaki santrfor, sezonu 20 gol ve 1 asistlik performansla tamamlayarak takımına önemli katkı sağladı.