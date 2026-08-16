Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor

Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor

İstihdam piyasasında değişen dengeler ve giderek büyüyen "nitelikli eleman" krizi, maaş skalalarını tarihi zirvelere taşıdı. Aylık 250 bin TL maaşa iş alımı ve yurt dışında ev desteğine kadar dikkat çekiyor.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 1

Türkiye'de ve küresel piyasalarda değişen iş gücü dinamikleri, istihdam piyasasında ezberleri bozmaya devam ediyor. Özellikle yapay zeka, sürdürülebilirlik ve bulut teknolojileri alanında yetişmiş nitelikli eleman açığı, aylık maaş skalalarını 250 bin TL seviyelerine kadar taşıdı.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 2

Hem Türkiye pazarında döviz bazlı uzaktan çalışma fırsatları hem de yurt dışındaki cazip teşvikler, yeni nesil meslekleri cazibe merkezi haline getirdi.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 3

Peki, hangi sektörler rekor maaşlarla personel arıyor ve istihdam piyasasında ne kadarlık bir talep var?

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 4

2026 yılı itibarıyla en çok aranan ve en yüksek maaşları vadeden mesleklerin başında teknoloji rolleri geliyor. Özellikle küresel teknoloji devlerinin ve finans kuruluşlarının altyapılarını emanet ettiği Bulut Bilişim (Cloud) Mimarları ile veri sızıntılarını önleyen Siber Güvenlik Analistleri, ayda 250 bin TL'ye varan gelirler elde edebiliyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 5

Bunun yanı sıra "AI Fısıldayıcısı" olarak da adlandırılan Prompt Mühendisleri, yapay zeka modellerinden en iyi sonucu alacak komutları tasarlayarak dönemin en popüler "kodsuz" teknoloji mesleği olarak istihdam listelerinde ilk sıralara yerleşti.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 6

Sektör raporlarına göre, siber güvenlik ve büyük veri (Big Data) alanında yalnızca Türkiye'de on binlerce, küresel çapta ise milyonlarca uzman açığı bulunuyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 7

Masa başı işlerin yanı sıra, saha görevlerinde de gelirler katlanmış durumda. Güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi alanında yatırımların artması, Yenilenebilir Enerji Mühendisleri ve sahada görev alan Rüzgar Türbini Servis Teknisyenleri için devasa bir istihdam kapısı araladı.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 8

Ayrıca Avrupa merkezli düzenlemelerin (Yeşil Mutabakat gibi) zorunlu hale getirdiği Sürdürülebilirlik Uzmanlığı ve Karbon Denetçiliği, şirketler için stratejik bir zorunluluk haline geldiğinden bu alandaki danışman ve denetçi maaşları da en üst dilimden fiyatlanıyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 9

İstihdam açığını kapatmak isteyen Avrupa ülkeleri de kesenin ağzını açmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan'ın Komiža bölgesinde denizcilik ve jeopark yönetimi için açılan bir istihdam ilanı piyasadaki rekabeti gözler önüne serdi.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 10

İlanda, personel için aylık 3 bin 600 Euro (yaklaşık 194 bin TL) brüt maaş belirlenirken, buna ek olarak her ay 400 Euro konut desteği verileceği açıklandı. Deneyim ve temel mesleki yeterlilik aranan bu tarz yurt dışı ilanları, özellikle mavi yaka ve hizmet sektörü yöneticileri için ciddi alternatifler yaratıyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 11

Şirketlerin İK departmanları ve uluslararası istihdam platformlarının verileri, piyasadaki "eleman bulamama" krizinin boyutlarını ortaya koyuyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 12

Fintech danışmanlığı, biyoinformatik ve metaverse tasarımcılığı gibi spesifik dallarda firmalar aylarca pozisyon kapatamıyor,. Her 10 teknoloji şirketinden 7'si aradığı nitelikte yapay zeka entegratörü bulmakta zorlanıyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 13

Yurt içinde vinç operatörleri, su altı kaynakçıları ve endüstriyel kalibrasyon uzmanları için aylık 150-200 bin TL bandında maaşlar teklif edilmesine rağmen, genç nüfusun bu alanlara yönelmemesi sebebiyle binlerce kişilik istihdam açığı kronikleşmiş durumda.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 14

Robotik cerrahi operatörleri ve gerontoloji uzmanlarına olan talebin, yaşlanan Avrupa nüfusu sebebiyle önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 40 oranında artması bekleniyor.

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Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor - Resim: 15
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