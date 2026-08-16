Ayda 250 bin TL maaşa çalışan aranıyor: Ev desteği bile veriyor

İlanda, personel için aylık 3 bin 600 Euro (yaklaşık 194 bin TL) brüt maaş belirlenirken, buna ek olarak her ay 400 Euro konut desteği verileceği açıklandı. Deneyim ve temel mesleki yeterlilik aranan bu tarz yurt dışı ilanları, özellikle mavi yaka ve hizmet sektörü yöneticileri için ciddi alternatifler yaratıyor.